Fernando Tordo está internado no Hospital da Luz, em Lisboa, após ter testado positivo à covid-19. O cantor está a “receber oxigénio”.

O músico, de 72 anos, deu entrada no hospital em Lisboa, infetado com o novo Coronavirus. De acordo com a revista “Nova Gente”, o artista está a “receber oxigénio” na zona dos infetados com covid-19.

A mesma publicação adianta que a situação de Fernando Tordo está “estável e controlada”.