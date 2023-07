Festa de Verão TVI: Confira os looks que prenderam a atenção dos espectadores

Várias figuras públicas marcaram presença na Festa de Verão TVI que decorreu este sábado, 1 de julho, em Lisboa. Confira os looks do evento.

Ao contrário dos anos anteriores, que decorria no Algarve, a Festa de Verão TVI aconteceu este sábado, 1 de julho, no SUD, um restaurante na zona de Lisboa.

Várias caras conhecidas da estação de Queluz de Baixo marcaram presença no evento – enquanto outras decidiram afastar-se dos holofotes, nomeadamente Manuel Luís Goucha.

A elegância, as cores fluorescentes e as barrigas “ao léu” foram alguns dos detalhes que não deixaram o público indiferente. Confira os looks mais comentados abaixo.

Recorde-se que, em entrevista ao “Selfie”, Maria Cerqueira Gomes revelou que o coração “está ótimo”. A apresentadora do “Em Família” reencontrou o amor ao lado do toureiro espanhol Cayetano Rivera.