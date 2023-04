“Festa é Festa” celebra dois anos: fenómeno nasceu com padre, benfeitora e presidente da Junta

Cristina Ferreira celebra os dois anos da novela “Festa é Festa”, da TVI, com uma emissão especial e um texto emotivo.

“Festa é Festa” é uma das telenovelas mais queridas dos telespectadores. O fenómeno, que começou com um padre, uma benfeitora e um presidente da junta, completa dois anos.

Para assinalar a data especial, Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento da TVI, partilhou a primeira mensagem que trocou com Roberto Pereira, um dos autores na novela.

“Amanhã (hoje) a ‘Festa’ faz dois anos. Partilho a primeira mensagem que tenho no telemóvel com o Roberto, um dos autores da novela. Era janeiro de 2021 e ainda me tratava por você”, começou por escrever na legenda da publicação.

“Tinha enviado o primeiro episódio. Já são mais de seiscentos. Há na ‘Festa’ uma magia qualquer. Nem que fosse só por este projeto já valia a pena ter voltado”, continuou.

“Há na festa uma magia qualquer. Nem todos a conseguiram adivinhar logo. Mas desde o primeiro dia que ali vibra o coração. Há na festa uma magia qualquer. Chama-se verdade”, rematou.

Também o adjunto de Cristina Ferreira na Ficção e Entretenimento, João Patrício, lembrou como tudo começou.

“Não consigo precisar o dia, mas tenho a certeza que era de manhã. Outra certeza, a CF deve ter regressado de qualquer lado de avião, sempre que ela sobe aos 30 mil pés, desce com uma ideia. É matemático”.

“O ‘Festa é Festa’ nasce da cabeça da Cristina, numa altura em que sentíamos que a ficção tinha de encontrar um caminho mais leve. Parece que a estou a ver à janela do gabinete, a viajar pelas memórias de menina, já a desenhar a Bela Vida – ‘Tem de ter um médico, um padre, uma benfeitora, um presidente da junta, uma família de emigrantes! Estás a apontar?’ No dia seguinte as personagens já tinham rosto, já se ouviam, já se sentiam”, acrescentou João Patrício.

“A primeira conversa com o Roberto foi de entendimento instantâneo. O brilho quase ofuscante que saia dos olhos da CF a desenhar os primeiros ambientes era como um bálsamo inspirador para o Roberto. Rimos tanto em todos os encontros”.

“Depois veio o elenco. Os contactos foram feitos na melhor altura, na fervura da ideia, apaixonadíssimos, todos em videochamada. As reações já adivinhavam o quanto iam ser felizes no projeto. O Joaquim Nicolau enredou magistralmente o elenco”, lembrou ainda João Patrício.

“No dia do visionamento das primeiras imagens havia um nervoso miudinho no ar, como se fosse a primeira ecografia pré-natal. O Tó Correia deu um tom cinematográfico à estética. Há uma sequência em que o Paganelli desce a vinha de bicicleta, com uma luz maravilhosa, uma trilha perfeita. Foi aí, foi aí que olhámos uns para os outros e só tivemos certezas – Isto vai correr bem! E correu, corre e vai continuar a correr. Passaram dois anos, o Festa continua em Festa!” concluiu João Patrício.

Esta quarta-feira, 26 de abril, a estação de Queluz de Baixo está em festa e, por isso, contou, durante todo o dia, com uma emissão “Especial Aniversário ‘Festa é Festa’”.

Ao som de Ruth Marlene, o matutino “Dois às 10” começou com um “recap” de informações sobre a telenovela.

Pedro Teixeira foi o primeiro a sentar-se no banco dos entrevistados, mas, desde então, a TVI já foi palco de diversas atuações e entrevistas aos mais diversos atores do projeto de ficção. Na parte da manhã, a apresentação ficou a cargo de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e, durante a tarde, seguiu-se com Maria Botelho Moniz e Manuel Luís Goucha.