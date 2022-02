“Festa é Festa” estreia-se em grande na TVI como o programa mais visto do dia

“Festa é Festa” estreou-se, esta segunda-feira à noite, em grande na TVI. A novela foi o programa mais visto do dia, segundo a estação privada.

A história de uma aldeia que se prepara para a “maior e melhor festa do ano” começou esta segunda-feira no quarto canal e, de acordo com a TVI, foi o programa mais visto do dia pelo público.

No InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, já agradeceu ao público pela escolha. “Obrigada. Estamos mesmo muito felizes”, afirmou.

A trama passa-se na aldeia de Belavida, no interior de Portugal. Lembre-se que o projeto foi anunciado a 8 de março por Cristina Ferreira que, na altura, explicou que se tratava de “um projeto em que a ficção e a realidade se cruzam com um único objetivo, a preparação da Festa da Aldeia”.

Deste elenco fazem parte atores como Pedro Teixeira, Pedro Alves, Ana Brito e Cunha, Ana Guiomar, Beatriz Costa, Inês Herédia, Marta Gil, Manuel Marques, Sílvia Rizzo, entre outros.