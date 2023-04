“Festa é Festa” faz dois anos: Inês Herédia admite que tinha “preconceito” com novelas

O fenómeno “Festa é Festa” celebra dois anos e a atriz Inês Herédia aproveitou a data para deixar uma reflexão nas redes sociais.

A TVI celebrou na quarta-feira, 26 de abril, dois anos da telenovela “Festa é Festa”. Para assinalar a data, a estação de Queluz de Baixo realizou uma emissão especial, que se prolongou durante todo o dia, onde contou com várias entrevistas e atuações.

Inês Herédia dá vida a uma das personagens de “Festa é Festa”, “Nelinha”, e, para não deixar passar o dia “em branco”, fez, também, uma reflexão nas redes sociais.

“Há uns anos li uma entrevista de uma das minhas atrizes preferidas (que raramente faz televisão, mas faz) em que dizia que fazer novela é o formato mais difícil para um ator.

Há anos que existe um gigante preconceito com as novelas, eu própria o tive durante muitos anos, do alto da minha presunção dos 20 anos dizia que jamais faria novelas”, começou por escrever.

“Bastou-me fazer a primeira para perceber que realmente não há nada mais difícil de fazer bem. Não é fácil gravar bem 20 e tal cenas por dia, não é fácil ter 80 episódios abertos e estar por dentro do percurso todo da personagem. Não é fácil encontrar novidade e defender textos que não se desenrolam tão rapidamente como argumentos de cinema ou textos de teatro. É que este formato é diário”, continuou.

Mais à frente, a atriz aproveitou para falar especificamente do projeto “Festa é Festa”: “Morri de pânico quando surgiu o convite do ‘Festa’. Sempre tive e tenho o maior respeito pela comédia, e não sabia se a tinha dentro de mim. E na azáfama da dificuldade de defender bem uma personagem em novela, era muito arriscado fazer experiências num projeto com tanta visibilidade. Acho que só me atirei de cabeça porque achava que eram apenas três meses”.

A telenovela já conta com mais de 600 episódios, por lá já passaram mais de 100 atores e, a companheira de Gabriela Sobral, frisou: “E cá estamos dois anos depois. O que cresci e aprendi enquanto atriz não se mede. Tenho tido oportunidade de contracenar com atores e atrizes que admiro profundamente; aprendi que é bem mais complexo fazer gestão de energia numa personagem cómica do que numa personagem trágica e tenho a certeza que bati dois ou tês recordes mundiais no que toca à quantidade de palavras que se consegue dizer por minuto”.

“Lancem as postas de pescada que quiserem, mas o ‘Festa’ é realmente um fenómeno. E só o é porque aqui trabalhamos como equipa. Todos contribuem, todos se sentem ouvidos, todos criam. Foi o conjunto que foi maior do que a soma das partes. E o reflexo disso é que é realmente muito difícil apanhar o comboio para os atores que vão entrando a meio. Se se quiserem pôr à prova enquanto atores, venham cá fazer uma perninha. Depois sim, podem lançar postas de pescada. “, explicou.

“E como nada é permanente e vai haver um dia em que ‘obrigada mas já chega’, aproveitemos cada minuto e saibamos tirar o melhor partido desta maluquice. Parabéns a todos os que fazem deste projeto irrepetível. Viva o nonsense”, rematou.

Na caixa de comentários, além de Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento da TVI, os fãs deixaram algumas mensagens de parabéns. “Inês, a tua ‘Nelinha’ é única! Continua com essa energia e força”, “Adoro. Há dois anos apaixonada pela novela” e “Uma novela divertidíssima! A Nelinha é fantástica. Adoro!”, são alguns dos exemplos.