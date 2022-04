“Festa é Festa” impulsiona TVI para a vitória no dia

O especial do “Festa é Festa”, transmitido ontem à tarde em direto e o último episódio deram a TVI o triunfo nas audiências este sábado.

A TVI bateu este sábado a SIC e a RTP nas audiências, com o especial exibido diante a tarde de “Festa é Festa” e, a noite, a transmissão do último episódio da primeira temporada.

O quarto canal garantiu 19,4 por cento de share, contra 16,0 da SIC e 8,6 da RTP1.

Razões mais do que suficientes para Cristina Ferreira fazer… a festa. “Não precisávamos das audiências para sabermos que tínhamos ganho”, começou por escrever a apresentadora nas redes sociais.

“Há sentimentos que não precisam de números. Mas ontem a TVI liderou de forma destacada, o último episódio foi o programa mais visto do dia e a festa fez-se no coração dos portugueses. Estiveram 200 pessoas a trabalhar mais de 12 horas seguidas”.

“Em todos esteve o brilho no olhar, do princípio ao fim. Em nós vive a certeza que o melhor é o que se vive com amor. Muito obrigada aos milhares de portugueses que não nos largaram. E a tantas mensagens de carinho. E siga a festa”, concluiu Cristina Ferreira, que este sábado esteve na régie a comandar a emissão a qual assistiram ao vivo, na Aldeia da Merceana, em Alenquer, mais de mil pessoas.