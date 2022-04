“Festa é Festa” mantém a liderança nas novelas da noite

A novela “Festa é Festa”, das noites da TVI, manteve-se como a mais vista no mês de março. Destaque, ainda, para as boas prestações do “Big Brother”.

“Março confirmou Festa é Festa’ como a novela preferida dos portugueses”, refere a TVI, em comunicado.

“As aventuras dos habitantes da ‘Aldeia da Bela Vida’ foram acompanhadas diariamente por um milhão de espectadores”, informa o canal.

A TVI está, entretanto, já a preparar a estreia da próxima aposta da “quatro”, “Rua das Flores”, protagonizada por Ana Bola, Carlos Cunha ou Eduardo Madeira e que tem a participação especial do antigo jogador de futebol Paulo Futre.

Recorde-se que, nesta sexta-feira, as audiências das duas estações causaram tensão entre Cristina Ferreira e Daniel Oliveira.

Já no Entretenimento, o “Big Brother Famosos” conquistou o público nas noites de domingo e liderou em todas as galas, “com uma quota de 27% de share e uma audiência média superior a 1 milhão de espectadores”, regista a estação de Queluz de Baixo.