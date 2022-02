Festival da Canção 2021 inicia seleção de autores

O Festival da Canção 2021 dá os primeiros passos com a seleção dos autores que irão criar as canções da edição do próximo ano.

A RTP mantém o modelo adotado nas últimas edições, mas contará em 2021 com a participação de 20 autores: 18 por convite direto e dois por submissão de propostas. O vencedor irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2021 (Eurovision Song Contest 2021), que terá lugar nos Países Baixos, em maio de 2021.

Assim, a RTP convida 18 autores a apresentarem uma canção original e inédita, sendo eles também responsáveis pela definição dos respetivos intérpretes.

Tal como já aconteceu em edições anteriores, o canal vai ainda selecionar dois autores através da livre submissão de canções a concurso. Poderão concorrer todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa ou residentes no nosso país que tenham ou não trabalhos publicados, incluindo, mas sem limitar, os portugueses que vivem fora de Portugal, bem como cidadãos de outras nacionalidades que residam em Portugal.