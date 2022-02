Festival da Canção 2022 chega a Espanha

O Festival da Canção da RTP1 vai chegar a Espanha. Três operadores diferentes do país vizinho vão transmitir o programa de música.

Cada vez mais internacional. Depois de ser visto por telespetadores em todo o mundo através dos canais da RTP e da plataforma RTP Play, o Festival da Canção chega agora a Espanha.

“Se um dos princípios do Festival da Eurovisão é unir a Europa através da música, esta edição do clássico programa da RTP segue rumo a Espanha, onde todos poderão assistir às surpresas que estão a ser preparadas pela RTP e pelos artistas portugueses”, refere a estação do Estado em comunicado.

Assim, o Festival da Canção será transmitido no país vizinho em três operadores diferentes, TEN TV, TV Galicia e RTVE.