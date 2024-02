Festival da Canção 2024: muitas surpresas na 60ª edição do concurso

No ano em que comemora 60 anos, o Festival da Canção conta com confirmações de peso. Desde apresentadores a antigos vencedores, todos juntam-se à festa.

Nos estúdios da RTP, em Lisboa, já começaram os preparativos para o Festival da Canção 2024, por onde irão passar dezenas de artistas.

No ano em que o mais antigo programa de entretenimento da televisão portuguesa celebra 60 anos, António Calvário, primeiro vencedor do agora Festival da Canção, junta-se à festa, juntamente com nomes como Tânia Ribas de Oliveira, Pedro Granger, Jorge Grabriel, Catarina Furtado, Herman José, entre outros.

Mimiat, Isaura, Selma Uamusse, Anabela, Helena Isabel, The Black Mamba, Tozé Brito, Delfins e Tó Cruz juntam-se também à celebração.

A grande surpresa vai para a presença de dois nomes incontornáveis da música portuguesa: Paulo de Carvalho e Simone de Oliveira. As 20 canções a concurso já podem ser ouvidas no YouTube.