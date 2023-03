Festival da Canção: Bárbara Tinoco leva namorado ao palco e passa à final

Bárbara Tinoco foi uma das intérpretes que passou à final do Festival da Canção, que se realiza a 11 de março, na RTP1. Em palco, teve o apoio do namorado.

Quem olhou com atenção para a encenação de um postal em palco de Bárbara Tinoco na segunda semifinal do Festival da Canção reparou que, entre os diversos amigos que participaram na coreografia, estava o (reservado) companheiro da intérprete, o também músico Feodor Bivol.

No final da atuação, em declarações nos estúdios da Antena 1, Bárbara Tinoco confirmou isso mesmo aos jornalistas. “Sim, foi a pessoa com quem divido as contas que me ajudou, além de vários amigos, e não me cobrou nada por participar”, brincou, em conversa com Nuno Galopim.

Bárbara Tinoco chega, pela segunda vez, a uma final depois de, em 2020, ter atuado na Arena de Elvas com a música “Passpartout”. A pandemia estava a chegar, o que levou, desde então, a RTP a centralizar as emissões nos estúdios de Chelas.

“É muito bom ser uma repetente na final, mas isto tudo é mesmo muito intenso. Lembro-me que saímos de Elvas há três anos e fechámos tudo”, referiu a artista, já perto da uma da manhã, nas entrevistas dos concorrentes na Antena 1.

“Hoje trouxe outra perspetiva à minha música. Estava a ver as entrevistas das outras pessoas que estão a começar e a ver como elas vivem o sonho. Como tenho pânico de falhar, isso foi muito inspirador”, rematou.