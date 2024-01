Festival da Canção celebra 60 anos com final no dia 9 de março

A 60.ª edição do Festival da Canção foi apresentada nesta manhã em Lisboa. Há 20 canções a concurso que ambicionam a final de 9 de março.

Um número redondo: o Festival da Cancao chega aos 60 anos de vida nesta edição, com 20 canções a concurso. As meias finais realizam se a 24 de fevereiro e 2 de março e a grande final acontece no dia 9 de março.

Tudo para ver nos estúdios da RTP, em Lisboa, que desde a pandemia não voltou a sair de portas para outros espaços no país. Filomena Cautela e Vasco Palmeirim repetem a apresentação, assim como Inês Lopes Gonçalves volta a estar nos bastidores, na chamada “green room”.

Uma das grandes novidades deste ano vai acontecer nas semifinais, para as quais José Fragoso, diretor de programa da RTP1, prometeu novidades. Recorde se que esta fase da competição costuma ser apresentada por José Carlos Malato, Tânia Ribas de Oliveira, Sónia Araújo e Jorge Gabriel.

A RTP recebeu 807 canções, das quais seis foram escolhidas pelo método de livre submissão.

O espaço Músicbox, em Lisboa, foi pequeno para receber tantos artistas e compositores, de onde se destacam Buba Espinho, Maria João, Mena e Bispo.

“Vou dedicar à música O Farol ao meu pai, que é a luz que me guia”, disse o autor e intérprete à N-TV, recordando que Luís Espinho participou no concurso em 1973.

Mena compôs o seu tema “Teorias da Conspiração” ao piano: “Tive o convite da RTP e aceitei logo. É uma música romântica, muito feliz, sobre o amor”, adianta.

Finalmente, Bispo vai levar o hip hop ao festival: “o concurso é uma porta para o meu registo de música. Juntar me é uma forma de trazer a minha família e os meus amigos, além de uma nova geração, para este festival”, disse o intérprete de “Casa Portuguesa”.

O tema vencedor vai representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, que irá acontecer em Malmo, na Suécia, em maio de 2024.