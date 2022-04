Festival da Canção: “Inclusivo e diversificado”, dizem apresentadores

Minutos depois de ter terminado a segunda semi-final do Festival da Canção da RTP, os três apresentadores comentavam esta fase do concurso.

A segunda semi-final do Festival da Canção da RTP realizou-se este sábado no Estúdio 1 da estação pública e, no final, os três apresentadores fizeram um balanço positivo.

Sónia Araújo e José Carlos Malato, que estiveram na condução do formato e Inês Lopes Gonçalves, que andou em reportagem pela “Green Room”, estavam satisfeitos no final das atuações.

“Foi uma emissão sempre rápida, sem problemas”, começou por destacar Sónia Araújo à N-TV. “Esperava de tudo e houve muita diversidade”, acrescentou Inês Lopes Gonçalves.

José Carlos Malato, por sua vez, destacou três palavras para definir o certame: “Inclusão, representação e diversidade”.