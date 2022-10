Festival da Eurovisão de 2023 será em Liverpool

Liverpool, Inglaterra, foi a cidade escolhida para receber o Festival da Eurovisão de 2023, apesar de o grande vencedor de 2022 ter sido a Ucrânia.

“Um dos motivos que levou a que esta edição se realize no Reino Unido prende-se com a oferta cultural da cidade, refletindo a vitória da Ucrânia em 2022”, refere um comunicado.

A organização do evento estará a cargo da BBC, juntamente com a União Europeia de Radiodifusão (EBU), com consulta UA:PBC, a emissora pública ucraniana.

Recorde-se que já em tinha sido referido que o 67.º Festival da Eurovisão se iria realizar no Reino Unido devido à atual guerra que se vive na Ucrânia.

No ano passado o país venceu a competição com o tema “Stefania”, interpretado por Kalush Orchestra, contudo, também já tinha vencido o concurso em 2005 e 2017.

A final tem data marcada para 13 de maio, na Liverpool Arena, e as semifinais serão nos dias 9 e 11.