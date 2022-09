Festival de Cinema de Veneza: as costas à mostra e os brilhos da namorada e da “ex” de Cristiano Ronaldo

Os vestidos com as costas à mostra das celebridades internacionais, o preto e os brilhantes estão a dominar a passadeira vermelha da 79.ª edição do Festival Cinema de Veneza. Os olhos das câmaras fotográficas estiveram postos em Georgina Rodríguez e Irina Shayk.

As estrelas internacionais que estão a desfilar pela passadeira vermelha da 79.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, em Itália, sobressaem, este ano, pelas costas decotadas, brilhantes e vestidos pretos.

Mais conhecida do público português pelo namoro com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez também esteve na cidade italiana. Com um vestido preto, de costas abertas, a empresária espanhola usou ainda uma gola de ouro da marca Genny, com quem lançou, recentemente, uma parceria.

As críticas nas redes sociais foram muito positivas, com centenas de internautas a afirmarem que “Gio” fez lembrar a atriz Audrey Hepburn. “A 79.ª edição do Festival de Veneza e a minha quarta passadeira vermelha”, lembrou a namorada do “internacional” português nas redes sociais.

Antigo amor de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk desfilou com um vestido preto de cetim, com um “design” sem costas. Recorde-se que a conhecida manequim e atriz russa voltou, esta semana, a estar no centro das notícias de “cor de rosa” de todo o mundo ao ter posado, nas Bahamas, ao lado do ex-namorado, o ator Bradley Cooper, com os rumores de uma possível reaproximação a surgirem em vários sites. Os dois são pais de Lea, de cinco anos.

Pelo festival, que é considerado o termómetro dos Óscares e que termina neste domingo, dia 11, passaram ainda outras estrelas internacionais como Olivia Wilde, Alessandra Ambrosio, Julianne Moore, Penélope Cruz, Kate Blanchet, Hillary Clinton – a ex-candidata à presidência dos Estados Unidos fez uma rara aparição nos prémios de cinema -, ou Tessa Thompson.

No interior do evento, longe do “glamour” da passadeira vermelha, os aplausos foram para o ator Brendan Fraser. Conhecido pelo filme “A Múmia”, de 1999, o intérprete protagonizou películas menos conhecidas nos últimos anos, mas voltou agora a estar em destaque em “A Baleia”, uma película sobre um recluso que tenta aproximar-se da filha.

Depois da exibição do drama que, para os especialistas, é um dos candidatos ao Óscar, Brendon Fraser foi aplaudido de pé pela plateia, durante seis longos minutos e não conseguiu segurar as lágrimas.