Festival Eurovisão Júnior da Canção já tem data marcada na RTP1

O Festival Eurovisão Júnior da Canção vai ser transmitido pela RTP1 a 19 de dezembro, às 15h00. Simão Oliveira é o representante português.

O cantor vai representar Portugal no certame internacional com a canção “O Rapaz”, da autoria de Fernando Daniel e Diogo Clemente. O representante luso atua em 19º lugar e sobe ao palco do La Seine Musicale, em Paris, França, já no próximo domingo.

A participação de Simão Oliveira pode ser acompanhada em direto na RTP1, RTP Internacional e RTP Play, a partir das 15h00 com os comentários de Nuno Galopim.

Lembre-se que Simão Oliveira ficou conhecido depois de vencer o “The Voice Kids Portugal”, em abril. O cantor que arrecadou o primeiro lugar fez parte da equipa do mentor Fernando Daniel.