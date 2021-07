Festival junta 78 músicos nacionais em direto no Instagram

Diversos artistas, editoras e agências vão juntar forças na promoção à principal medida de prevenção contra o Covid-19: ficar em casa e só sair à rua para fazer tarefas importantes.

Chama-se Eu Fico Em Casa e trata-se de um festival de música que vai acontecer em direto na rede social Instagram. O certame arranca esta terça-feira às 17h00 e termina no próximo dia 22.

Cada concerto tem a duração de trinta minutos e será transmitido em direto na conta de cada cantor. Esta iniciativa acontece para que “todos os que ficaram privados dela com o cancelamento de todos os concertos no País”.

“É urgente que todos entendamos que só cumprindo as orientações da OMS e DGS poderemos sair deste cenário com a maior rapidez possível, protegendo também, desta forma”, afirmou, em comunicado a organização. “Todos os profissionais que são imprescindíveis para o combate ao Covid-19 e continuidade do funcionamento do País”, acrescentou.