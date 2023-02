Festival RTP da Canção anuncia ordem das atuações nas semifinais

A organização do Festival RTP da Canção anunciou, através de um comunicado, a ordem de cada atuação nas semifinais.

Os autores, os intérpretes e as canções concorrentes do certame ficaram disponíveis nas plataformas de streaming e no Youtube. Agora, foi divulgada a ordem das atuações do concurso.

Moyah, Bolha, April Ivy, Churky, Cláudia Pascoal, Sal, Mimicat, You Can’t Win, Charlie Brown, Neal Soho e Esse Povo são as atuações da primeira semifinal (25 de fevereiro), nesta ordem respetiva.

Na segunda semifinal (4 de março) sobe primeiro ao palco Edmundo Inácio e, de seguida, The Happy Mess, Teresinha Landeiro, Bandua, Bárbara Tinoco, Inês Apenas, Ivandro, Dapunksportif, Lara Li e Voodoo Marmalade.

A primeira semifinal será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato e a segunda semifinal será pela dupla Sónia Araújo e Jorge Gabriel. A grande final junta Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Na ‘green room’ estará Inês Lopes Gonçalves.

Fernando Tordo, HMB, Filipe Sambado, Nicolas Alves, Carlos Mendes e David Fonseca são alguns dos nomes que vão estar na 59ª edição do Festival RTP da Canção. Os espetáculos vão decorrer nos estúdios da RTP em Lisboa e transmitidos, em direto, pela RTP1 e RTP Play.