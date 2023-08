FIFA suspende presidente da Federação Espanhola por 90 dias

A FIFA anunciou neste sábado a suspensão do presidente da Federação Espanhola de Futebol por 90 dias na sequência do beijo dado pelo dirigente a uma jogadora na final do Mundial.

Uma semana depois do beijo da polémica, a FIFA decidiu castigar Luis Rubiales. O presidente da Federação Espanhola de Futebol vai ser alvo de uma suspensão de 90 dias.

O castigo surge após seis dias de polémica… mundial: primeiro, Luis Rubiales beijou Hermoso depois de Espanha se ter sagrado, pela primeira vez, campeã do Mundo de futebol feminino, em seguida, vários setores – entre os quais o Governo do país vizinho – criticaram o gesto, mais tarde o dirigente recusou demitir-se até que, nesta sexta-feira, mais de 80 jogadoras deixaram a seleção e, neste sábado, surge o castigo da FIFA.

Luis Rubiales foi suspenso de todas as atividades relacionadas com o futebol. “O presidente do Comité Disciplinar da FIFA, Jorge Ivan Palacio, no uso dos poderes conferidos pelo artigo 51 do Código Disciplinar da FIFA (FDC), decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas ao futebol a nível nacional e internacional. Esta suspensão, que entrará em vigor a partir de hoje, é por um período inicial de 90 dias, enquanto se aguarda o processo disciplinar aberto contra o senhor Luis Rubiales na quinta-feira, 24 de agosto”, refere o comunicado da FIFA.