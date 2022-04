Figuras públicas celebram 27 anos da TVI

Diretores, apresentadores e atores da estação deram os parabéns à TVI, através das redes sociais, pelo 27º aniversário.

Foi no dia 20 de fevereiro de 1993 que a estação televisiva privada portuguesa fez a primeira transmissão, uma data assinalada por várias figuras públicas, nas respetivas contas de Instagram, na qual destacaram “a mudança”.

“Parabéns TVI. 27 anos. Acredito na mudança”, escreveu Manuel Luís Goucha na legenda de um vídeo.

Parabéns TVI e obrigada! Obrigada pela oportunidade, capacidade de crescimento e resiliência. Fiz-me mais mulher, mais segura a cada passo que dei nestes corredores”, destacou Maria Cerqueira Gomes.

“Hoje o dia é dela que aos 27 anos está pronta para a mudança. Parabéns”, escreveu a mais recentre contratação da estação de Queluz de Baixo, Cláudio Ramos, que será o apresentador da próxima edição do “Big Brother”.

“A TVI faz 27 anos. Claro que tenho hoje uma relação mais próxima do que nunca com a TVI, mas a verdade é que, primeiro com o ‘Homem Que Mordeu o Cão TV’ e com o ‘Maisfutebol’ nos últimos 10 anos, conheço estes corredores e estes estúdios há muito tempo”, começou por escrever o diretor de Programas Executivo da TVI Pedro Ribeiro.

“Hoje, trabalhar aqui é trabalhar na mudança. Com orgulho na história do canal e muita vontade de fazer o caminho adiante. Parabéns TVI. Vamos!”, acrescentou.

Fátima Lopes, Pedro Teixeira, Jessica Athayde, Ana Guiomar e Isabel Silva também assinalaram a data especial.

