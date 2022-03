Figuras públicas choram a morte do ator Juvenal Garcês

O ator Juvenal Garcês morreu esta terça-feira de madrugada e os colegas estão a prestar homenagem nas redes sociais.

Juvenal Garcês, ator e encenador, figura integrante do Teatro Mário Viegas, morreu esta terça-feira de madrugada, na ilha da Madeira, e deixou o mundo artístico em choque.

A jornalista Paula Carvalho, filha do ator Ruy de Carvalho, foi das primeiras caras conhecidas a dar a notícia da perda do artista no perfil de Instagram.

“Meus amigos. Não tenho uma boa notícia para vos dar… morreu Juvenal Garcês. Morreu esta madrugada na Ilha da Madeira, sua terra Natal e onde estava a viver, desde que ficou sem o seu Teatro”, começou por escrever Paula Carvalho.

“Até sempre, meu amigo Muitas saudades tuas e das nossas conversas”, rematou a jornalista.

Também Ruy de Carvalho, de 93 anos, se mostrou em choque com a perda de mais um membro da Cultura nacional: “Morreu mais um dos nossos. O meu querido Juvenal Garcês”, começou por lamentar nas redes sociais. “Actor e Encenador. Morreu esta madrugada na sua linda terra, a Ilha da Madeira. Até sempre meu amigo. Pode ser que para onde foste tenhas o Teatro que tantos gostavas, mas que deixaste desiludido”.

Rita Lello, atriz e diretora de atores da novela da SIC “Nazaré” lembrou o amigo no Facebook: “Ainda não consegui parar as lágrimas… já me ri pelo meio… como é que foste fazer isto Ju?”

“Ainda estou para aqui a pensar que é uma partida tua… já te liguei, vê lá tu?… estou a ver-te a chorar a rir com as mensagens de eternas saudades… eras gajo para isso. A cabeça mais partida do teatro. Imaginação imparável… interseccionismo, intertextualidade, transdisciplinaridade…. tudo… as tuas sinapses imparáveis…. viciantes… ninguém pensa como tu… ensinaste-me a pensar….”, acrescentou Rita Lello.

“Partiste-me a cabeça a mim, nunca poderei agradecer-te o suficiente pela ‘Educação de Rita’. Foste tu que fizeste de mim este monstro… se for mentira perdoo-te… atende vá lá… eu não conto a ninguém meu Orson Welles do Bananal…”