Figuras públicas mostram-se a votar e fazem apelo: “Pela Democracia”

Foram várias as figuras públicas que já exerceram o direito de voto para as eleições presidenciais e ainda apelaram ao voto dos portugueses.

Manuel Luís Goucha, Jéssica Athayde, José Carlos Malato e Eduardo Madeira partilharam nas redes sociais fotografias nas quais surgem a votar, este domingo, 24 de janeiro, e fizeram ainda um apelo para que os portugueses participem nas eleições presidenciais, apesar da pandemia.

“Já está! Voto útil pela Democracia. Sempre”, pode ler-se na publicação de Manuel Luís Goucha.

Jéssica Athayde revelou que o voto está “feito” e que “foi rápido, seguro e bem organizado”.

“De pequenino é que se torce o pepino. Já está. Votar é fundamental. Chama-se democracia”, referiu Eduardo Madeira.

“Hoje (e sempre) é preciso uma caneta especial. Triste do espírito que deixa de acreditar… Obrigado a todos os cidadãos que garantem “nestes dias” o funcionamento das mesas de voto, em segurança”, lê-se na publicação de Jorge Corrula.

José Carlos Malato também apelou ao voto. “Já está! Não há nada como exercer este direito de voto em quem, realmente, nos representa! É não deixarmos o nosso futuro nas mãos dos outros. Vote”, referiu.

Já Inês Herédia admitiu que emocionou-se. “Acabei de votar neste preciso momento. Pela primeira vez, em 13 anos de voto, emocionei-me. Pela primeira vez votei para proteger os meus direitos enquanto mulher, pela primeira vez votei para proteger a minha família lgbt, pela primeira vez votei para proteger os meus amigos que não nasceram cá, pela primeira vez votei para proteger o meu direito de voto, pela primeira vez votei para proteger o meu país”, afirmou.

“É tudo demasiado e as lágrimas escorrem-me ao ver a enorme afluência no meu bairro. Obrigada, da parte que me toca, a quem está a ir votar. Não me senti minimamente insegura, todas as regras são respeitadas e agora nada mais posso fazer senão pedir-vos por favor que façam o mesmo. Para que continuemos a ser o país livre que somos. Bom domingo”, acrescentou.