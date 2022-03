Figuras públicas prestam homenagem a Fernanda Lapa

Vários famosos reagiram publicamente à morte da atriz e encenadora. Fernanda Lapa morreu, esta quinta-feira, aos 77 anos.

Depois de ter sido confirmada a morte de Fernanda Lapa, nas redes sociais multiplicaram-se as homenagens prestadas por figuras públicas que têm partilhado fotografias e homenagens.

O diretor-geral da TVI, Nuno Santos, recordou “uma das grandes atrizes e encenadoras”. “Partiu a Fernanda Lapa. Foi uma das grandes atrizes e encenadoras do nosso tempo. Uma mulher do Teatro que também vinha à televisão. O último trabalho foi com a TVI e com a Plural. As nossas condolências”.

“Mas que ano terrível… Eras ainda uma miúda Fernanda, quando te conheci. […] Conhecia-te há mais de seis décadas. É muito tempo, foi cedo para partires”, lembrou Ruy de Carvalho.

Fernanda Serrano destacou “uma enormíssima perda”. “Mais uma enormíssima perda. RIP Fernanda Lapa”.

Albano Jerónimo também fez uma homenagem no Instagram. “Conheci a Fernanda em 2003 num trabalho e mais especificamente numa boleia que me deu de Coimbra para Lisboa no verão e num carro com ar condicionado ao uso das mãos nos respetivos vidros. […] São muitas as histórias que nos deixas, querida Fernanda. […] Obrigado por me teres oferecido o primeiro bombom em teatro. E sim, só poderias ter-te estreado com o ‘Deseja-se Mulher’, como não?”, lê-se na publicação.

Diogo Infante recordou Fernanda Lapa como “um vulto incontornável da cena teatral em Portugal”. “Fernanda Lapa, atriz, encenadora, fundadora e diretora da companhia Escola de Mulheres, é um vulto incontornável da cena teatral em Portugal. Deixou-nos hoje. Obrigado Fernanda, por tudo”.



LEIA TAMBÉM: