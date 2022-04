Figuras públicas unem-se a Marega contra o racismo

Rita Ferro Rodrigues, Iva Domingues e Pedro Ribeiro foram algumas das figuras públicas que defenderam e uniram-se a Marega devido aos comentários racistas de que foi alvo no Estádio D. Afonso Henriques, este domingo, frente ao Vitória de Guimarães.

As várias figuras publicas usaram as redes sociais para mostrarem solidariedade com o jogador do FC Porto e condenarem o ataque de que foi alvo.

“Por favor sejamos todos dignos da imensa coragem de Marega. Não permitamos que dourem a pílula, não aceitemos discursos ocos, desculpabilizantes, negacionistas. Acredito que muita gente, por essas casas fora, abandonou aquele campo de mão dada com Marega em total indignação e solidariedade com o ataque de que foi alvo. Eu agradeço-lhe a coragem e tudo farei para dar visibilidade à luta contra o racismo, venha ele de onde vier. Todos juntos faremos a diferença”, escreveu Rita Ferro Rodrigues numa publicação no Instagram.

Pedro Ribeiro também mostrou apoio ao portista Moussa Marega. “O que aconteceu hoje em Guimarães é abjeto e deve ser condenado por adeptos e dirigentes de todos os clubes. Um abraço ao Marega“.

Iva Domingues mostrou a sua indignação nos InstaStories. “Total solidariedade com o Marega. Racismo não é opinião. É crime”.

Recorde-se que o presidente da República e o primeiro-ministro também condenaram a atitude dos adeptos.