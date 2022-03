Filha de Ana Isabel Arroja canta no “The Voice Kids” e vira cadeiras

Leonor Arroja, filha de Ana Isabel Arroja, surpreendeu no programa “The Voice Kids”, da RTP1, e virou três das quatro cadeiras dos mentores nas “Provas Cegas”.

A filha da locutora da Rádio Comercial Ana Isabel Arroja está a participar no formato da estação pública. Leonor Arroja surpreendeu os mentores nas “Provas Cegas” do “The Voice Kids”, este domingo, dia 7 de fevereiro, quando cantou o tema “Whe I was Your Man”, de Bruno Mars.

“Leonor, Leonor? É a filha da Ana Isabel Arroja […] Estás tão crescida”, referiu Marisa Liz, esclarecendo que conhecer a filha da radialista não influenciou a decisão.

A mentora aplaudiu a prestação da jovem. “Que surpresa boa, não estava nada à espera. […] Gostei muito de te ouvir cantar e estou aqui numa posição sensível, porque te conheço e não quero de todo, nem que a nossa relação faça com que as pessoas achem que tu passas porque a gente se conhece, ou o contrário. Mas eu considero-me uma pessoa bastante justa, pelo menos tento”, acrescentou.

Carolina Deslandes também elogiou a interpretação e afirmou que gostava que a participante fizesse parte da equipa. “Tu fizeste-o muito bem, claro que com nervos é impossível não estar nervosa numa situação dessas e é uma das coisas que nós queremos também vos ajudar a trabalhar, mas foi uma escolha de canção belíssima, acentou-te que nem uma luva. […] Queria mesmo que tu ficasses na minha equipa”, referiu.

Carlão elogiou a voz da jovem. “Acho que foi uma interpretação bem bonita. Parabéns, bem-vinda”.

Ana Isabel Arroja torceu por Leonor Arroja nos bastidores durante a prestação da filha e mostrou-se rendida nas redes sociais: “Começou hoje esta grande aventura pela qual sonha desde muito pequenina. A minha Nô, no ‘The Voice Kids’. Parabéns meu amorzinho, o orgulho que sinto não me cabe no peito, estou a rebentaaaaar!!!!”