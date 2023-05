Filha de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez operada de urgência

Alana Martina, filha de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez, foi operada de urgência na noite desta terça-feira em Riade, na Arábia Saudita.

Foi o assunto da noite desta terça-feira no Twitter: esteve a circular uma imagem naquela rede social de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez ao lado de uma maca e de um médico, alegadamente num hospital em Riade, na Arábia Saudita.

Segundo o “site” “First Sportz”, que adiantou a informação, o casal esteve naquela unidade de saúde para uma alegada operação “a uma apendicite de uma das filhas”.

A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma fonte ligada à família de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez, mas o “site” “Flash” confirmou, entretanto, que Alana Martina, filha do casal, “foi operada”.

Esta preocupação da família de CR7 surge numa altura em que o “internacional” português e Georgina Rodríguez selaram as pazes com um beijo depois dos rumores na imprensa mundial da última semana que davam como certa uma crise na relação do jogador e da empresária.

Recorde-se que Georgina Rodríguez já tinha respondido no final da semana passada que não havia crise com Cristiano Ronaldo. Para afastar todos os rumores de uma suposta separação do craque português, “Gio” recorreu às redes sociais e citou a letra da música “Si yo muero”, de Romeo Santos: “O invejoso inventa o rumor, o bisbilhoteiro difunde-o e o idiota acredita”.