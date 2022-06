Filha de Elon Musk quer mudar o nome para acabar com ligação ao pai

Vivian Jenna Wilson apresentou um pedido em tribunal para mudar o nome de forma a estar de acordo com a sua identidade de género e terminar a ligação com o pai.

Está ao rubro a “guerra” entre Elon Musk e a filha, Vivian, de 18 anos. Depois de discussões constantes que chegaram à opinião pública norte-americana e que levaram os dois a ficar de costas voltadas, a artista resolveu apresentar um pedido em tribunal para mudar o nome de forma a corresponder à sua identidade de género, o que vai fazer com que, definitivamente, corte ligações com o fundador da Tesla e da SpaceX.

Um dos homens mais ricos do mundo já tinha, há dois anos, dado a sua opinião, muito crítica, sobre a partilha de pronomes individuais e os direitos dos transsexuais. “Suporto os trans, mas todos estes pronomes são um pesadelo estético”, comentou, no Twitter, o empresário, algo que enfureceu a filha.

Agora, Vivian Jenna Wilson fez uma petição em tribunal para a mudança do nome legal para uma nova certidão de nascimento que esteja de acordo com a sua identidade de género, uma vez que, aos 18 anos, já atingiu a identidade de consentimento para tal.

A audiência no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, em Santa Monica, Estados Unidos, está marcada para esta sexta-feira. Segundo o conhecido “site” de celebridades TMZ, Vivian “não quer, de forma alguma, continuar a ser associada ao pai”.

Filha de Musk e da ex-mulher, Justine Wilson, Vivian também mostrou publicamente o seu desacordo quando o pai mostrou apoio ao Partido Republicano que, recorde-se, apoia a legislação que visa limitar os direitos das pessoas trans em estados de todo o país.

Elon Musk é ainda pai de Griffin (18 anos), Kai (16), Saxon (16), Damien (16), X AE – A-XII (dois anos) e Exa (sete meses), os dois últimos fruto da relação com a cantora Grimes, de quem se separou este ano. A DJ, cujo verdadeiro nome é Iaire Elise Boucher, esteve há duas semanas no Nos Primavera Sound, e deu um dos “sets” mais aplaudidos no Parque da Cidade, no Porto.