Filha de Helena Costa já teve alta hospitalar

Foram 10 dias intensos, mas estou muito feliz porque hoje já estamos os 4 em casa!! Elas ainda vão estar frágeis por uns bons dias por isso agora vou mesmo ser aquela mãe chata que não vai tolerar uma brisa de corrente de ar ou alguém que tenha estado doente nos últimos 3 anos! Venha 2020! Começa agora!!!