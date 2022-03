Filha mais velha de José Rodrigues dos Santos teve Covid-19

Um desabafo inesperado. O pivot do “Telejornal” da RTP1 José Rodrigues dos Santos confessou esta tarde que a filha mais velha “teve Covid-19”.

A revelação surgiu, sem que nada o fizesse prever, a meio do programa “A Nossa Tarde”, conduzido por Tânia Ribas de Oliveira, na RTP1. Sem que lhe fosse feita qualquer pergunta sobre o tema, José Rodrigues dos Santos revelou que a filha mais velha teve Covid-19, numa altura em que partilhava com os telespetadores o “download” gratuito do seu livro “A Fórmula de Deus”.

“A minha filha mais velha teve Covid-19 e estávamos a conversar com a mais nova e com a minha mulher quando a mais nova me perguntou porque não oferecia um livro aos portugueses. Falei com a minha editora, a Gradiva, e o livro ‘A Fórmula de Deus” pode ser descarregado gratuitamente”, referiu o jornalista, sem que Tânia Ribas de Oliveira tenha aproveitado a ocasião para colocar mais perguntas sobre a filha mais velha.

José Rodrigues dos Santos contou, ainda, que “estava na Turquia quando a Covid-19 rebentou em Portugal” e que teve medo de ficar sem avião para regressar a Lisboa, por causa do previsível fecho dos aeroportos. O jornalista acabou por voltar e ficou “15 dias de quarentena em casa”, a cumprir as regras da RTP.