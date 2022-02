Longe da filha, Yannick Djaló emociona-se a dar os parabéns a Lyonce

Yannick Djaló não vê a filha Lyonce há mais de um ano, mas recordou nas redes sociais o 10.º aniversário da filha em comum com a atriz Luciana Abreu.

Longe da vista, perto do coração. Afastado, há mais de um ano, de Lyonce e Lyanii, as filhas em comum com a atriz da SIC Luciana Abreu – devido a uma separação conturbada -, Yannick Djaló usou as redes sociais para fazer chegar a mensagem de parabéns à filha mais velha, que completa dez anos. E fê-lo com palavras emocionadas.

“Parabéns minha princesa Lyonce, dez aninhos. I LOVE YOU FOR EVER”, escreveu o antigo avançado do Sporting nas redes sociais.

Também Luciana Abreu destacou o aniversário de Lyonce, mas com a filha ao colo.

“Obrigada pelos dez anos de carinho e companheirismo, pois vós abraçaram-na quase tanto quanto eu, quando nasceu. Um abraço sem dimensão da família Abreu. Com amor de mãe”, escreveu a atriz que pode ser vista na nova novela da SIC “Amor, Amor”.