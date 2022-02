Filho de antigo futebolista alemão Michael Ballack morreu aos 18 anos em Tróia

Emilio Ballack, um dos filhos do antigo futebolista alemão Michael Ballack, morreu, esta quinta-feira, 5 de agosto, aos 18 anos depois de ter sofrido um despiste numa moto quatro, em Tróia.

O jovem alemão terá sofrido o acidente durante a madrugada desta quinta-feira e foi assistido, rapidamente, no local do despiste pelos bombeiros de Grândola, tal como avançou a TVI.

Segundo o canal, o Comando de Operações de Socorro de Setúbal levou o corpo de Emilio Ballack para a Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Além de Emilio, Michael Callack também é pai de Louis, de 19 anos, e Jordi, de 16. Os três filhos são fruto do casamento terminado entre o ex-futebolista e Simone Lambe (2008 – 2012).

Atualmente, o ex-atleta mantém uma relação com Natacha Tannous.