Filho de Carolina Carvalho e David Carreira já diz “mamã” e “papá”

Lucas, o filho da atriz Carolina Carvalho e David Carreira, já diz “mamã” e “papá”, confidenciou a atriz da novela da SIC “Papel Principal”.

“Já disse os dois! Diz melhor ‘papá’ do que ‘mamã’! O ‘mamã’ ainda é muito mal dito, se calhar até sou eu que quero ouvir… acho que ‘papá’ foi primeiro”, contou Carolina Carvalho.

Entretanto, o pequeno Lucas está quase a andar, acrescentou a protagonista da novela da SIC “Papel Principal” à mesma publicação: “Já começou a gatinhar, agora já se põe de pé, já está quase a andar…”

Recorde-se que Carolina Carvalho tem levado o filho para as gravações da novela na produtora SP Televisão, no Cacém: “O Lucas esteve comigo a trabalhar e é sempre o melhor do meu dia”, referiu a intérprete nas redes sociais.

“Viu a mãe a dar vida à ‘Aurora’ e tornou se num fã do @papelprincipal.oficial. Amo-te filho”, rematou Carolina Carvalho.