Filho de Cristiano Ronaldo assina pelo Manchester United e herda o número sete do pai

Cristianinho está empenhado em seguir as pisadas do pai. O filho do craque português assinou, esta quinta-feira, 10 de fevereiro, pela academia do Manchester United e escolheu a camisola sete.

O jovem de 11 anos já jogava na academia do clube britânico desde o verão de 2021, época em que Cristiano Ronaldo trocou a Juventus pelo Manchester United. Agora, o pequeno passou a ser oficialmente jogador do clube e foi apresentado com Joseph Gabriel Junior, colega de equipa.

Quem não podia faltar à apresentação de Cristianinho era Georgina Rodríguez que, juntamente com Alana, Eva e Mateo, acompanhou o evento e partilhou imagens no Instagram.

“A perseguir juntos os nossos sonhos. A mamã ama-vos”, escreveu na legenda de várias imagens captadas na apresentação de Cristianinho.

Mas atenção, o filho mais velho do capitão da seleção nacional não só optou pelo número sete, como o pai, como assinou pelo clube no ano em que completa 12 anos, a mesma idade que Ronaldo tinha quando foi contratado pelo Sporting, em 1997.