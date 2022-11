Filho de Jesualdo e Zulmira Ferreira operado de urgência a um aneurisma

Eddie Ferrer viu a viagem até ao Qatar ser interrompida por ter sido hospitalizado de urgência. O filho de Jesualdo e Zulmira Ferreira foi operado a um aneurisma.

O DJ deu entrada no Hospital Safak Hastanesi, em Istambul, na Turquia, com “sintomas graves”, de acordo com o agente do artista, Ricardo Azedo. O músico foi operado a um aneurisma com “sucesso”.

De acordo com o comunicado enviado às redações, a mãe do artista, Zulmira Ferreira, está em território turco a acompanhar a situação do filho. A família agradeceu as mensagens de apoio que têm recebido.

Por agora, os familiares de Eddie Ferrer pedem respeito pela situação. O DJ tinha marcada uma atuação alusiva ao Mundial de Futebol, que acontece no Qatar entre 20 de novembro e 18 de dezembro.