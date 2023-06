Filho de Luís Aleluia faz apelo acerca das cerimónias fúnebres

As cerimónias fúnebres de Luís Aleluia iniciam-se esta terça-feira, 27 de junho, e o filho pediu para que os presentes vestissem “cores alegres”.

João Aleluia, filho de Luís Aleluia, recorreu às redes sociais para partilhar as informações acerca das cerimónias fúnebres e fazer um apelo. “Queria só pedir para irem com cores alegres. O meu pai é e sempre será alegre. Ele merece isso”, escreveu o jovem na legenda da publicação.

Além do filho, Zita Favretto, mulher do falecido ator, também apelou a que, ao invés de flores, os convidados fizessem um donativo para a Apoiarte – Casa do Artista, instituição da qual Luís fazia parte da direção.

Luís Aleluia, de 63 anos, foi encontrado morto em casa, na passada sexta-feira, 23 de junho. Várias figuras públicas já prestaram homenagem ao amigo, nomeadamente Noémia Costa, última pessoa com quem Luís falou. “Conheci muito bem o Luís e, com ele, chego à conclusão que nunca conhecemos muito bem ninguém. Não sabemos o que é que vai dentro da mente de ninguém”, referiu a atriz durante uma entrevista no matutino “Casa Feliz”, transmitido pela SIC.

As cerimónias fúnebres de Luís Aleluia começam nas Capelas da Basílica da Estrela esta terça-feira, 27 de junho, a partir das 18 horas.

A missa de corpo presente acontece na quarta-feira, 28 de junho, às 14 horas e 30 minutos e, uma hora mais tarde, segue-se o cortejo fúnebre com destino ao Crematório do Cemitério dos Olivais.