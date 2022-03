Filho de Maria João Abreu reage à morte da mãe: “Não há palavra que consiga medir esta dor”

Miguel Raposo, o filho de Maria João Abreu, reagiu nas redes sociais à morte da mãe, aos 57 anos, na sequência de uma rutura de um aneurisma cerebral.

Semanas após a morte da atriz, o filho, de 35 anos, falou sobre o luto pela primeira vez numa publicação no Instagram, em que partilhou uma fotografia a preto e destacou a dificuldade em expressar “a dor”.

“Não há palavra nem objeto que consiga medir esta dor. Mas a dor é suplantada pela consciência da sorte que é ter nascido de alguém assim. Sou profundamente insuflado de amor por ter uma mãe assim. Ela vive em mim. Vive nas pessoas em que tocou. Vamos continuar a amar. Sempre”, afirmou.

O também ator fez ainda um agradecimento por todas as mensagens “de conforto” que tem recebido e com um “carinho imenso”.

“Ainda não consegui responder a todas as mensagens pois são tantas as pessoas que lhe tinham amor. Isso é muito belo. E todas as noites leio mais palavras de conforto e respondo a mais pessoas. Não acaba o mar de cuidado que tiveram comigo e com os meus. Por isso quero deixar aqui um agradecimento e reconhecimento muito grande pela generosidade”, sublinhou.

Numa primeira instância, Maria João Abreu foi levada para o Hospital Amadora-Sintra, mas foi posteriormente reencaminhada para a unidade hospitalar em Almada, devido à gravidade da situação.