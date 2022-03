Filho de Nuno Rogeiro “brutalmente atropelado” e a “esvair-se em sangue”

O filho do comentador da SIC Nuno Rogeiro foi atropelado, em Lisboa, sofrendo diversos ferimentos. Agora, no hospital, António será alvo de intervenções cirúrgicas.

O alerta foi dado por Nuno Rogeiro há instantes nas redes sociais: o filho, António, foi atropelado na zona da Cidade Universitária, na zona de Alvalade, em Lisboa.

“Foi brutalmente atropelado junto à Cidade Universitária. Projetado a três metros de distância, partiu o vidro do veículo que o ceifou com a cabeça. Ficou a jazer no chão, na noite fria de Lisboa, a esvair-se em sangue”, escreveu, revoltado, o comentador da SIC no Facebook.

“Só a pronta e corajosa intervenção da PSP e os serviços exemplares do Hospital de Santa Maria o salvaram da morte certa”, informou Nuno Rogeiro, que acrescentou que António sofreu “múltiplas fraturas, traumatismo facial”, mas sobreviveu e está de bom humor e “com fibra”.