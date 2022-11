Filho de Ruy de Carvalho hospitalizado na unidade de neurologia

João de Carvalho deu entrada num hospital em Lisboa. O ator, filho de Ruy de Carvalho, está internado na unidade de neurologia.

O filho do ator Ruy de Carvalho encontra-se “estável”, segundo apurou o site “MAGG” junto da irmã do artista, Paula de Carvalho. O intérprete, de 67 anos, vai fazer vários exames médicos.

João de Carvalho estava em cena com a peça “A Noite”, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras.

Contudo, no Facebook, a produção da peça informou que as sessões do fim de semana passado (26 e 27 de novembro) não se realizaram por “motivos de saúde”.