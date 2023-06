Filho do ator Philippe Leroux não foi aceite em escola “por ser autista”

O ator Philippe Leroux contou nas redes sociais que o filho não foi admitido numa escola por “ser autista”.

Indignado e triste. É assim que Philippe Leroux se mostra nas redes sociais ao contar uma experiência com o filho. O ator, que participou na série de sucesso “Inspector Max”, entre muitos outros trabalhos em ficção, publicou no Instagram que o filho não foi admitido numa escola por “ser autista”.

No vídeo que partilhou, o filho, que tem o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo, aparece a tocar um instrumento e o ator mostra a sua indignação.

“Apesar das fortes aptidões musicais e de instrumento, o meu filho não foi admitido na Fundação Átrio da Música – Arteam – Escola Profissional Artística do Alto Minho, por ser autista”, escreveu na legenda.

Nos comentários, as opiniões dividem-se: há quem fique do lado de Philippe e critique a escola e há quem critique o ator por “difundir informações que possam prejudicar a reputação da escola”, uma vez que o estabelecimento “elege os melhores entre os melhores”.