Filho do ator Rodolfo Sancho matou e desmembrou cirurgião plástico

Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, confessou ter matado e desmembrado um cirurgião plástico.

Rodolfo Sancho é um famoso ator espanhol que ficou popularizado em Portugal com a sua participação na série “Crimes Submersos”, da RTP1. E o seu filho está a dar o que falar também, mas não pelos melhores motivos.

Daniel Sancho tem 29 anos e confessou ter matado e, posteriormente, desmembrado um cirurgião plástico. O crime teve como palco a ilha paradisíaca de Kho Pha-ngan, na Tailândia.

O cirurgião plástico, de 44 anos, com nacionalidade colombiana, e o filho do ator haviam reservado um hotel na ilha tailandesa e encontraram-se na “Full Moon Party” (“Festa da Lua Cheia”), conhecida pelos excessos que são cometidos e desperta a curiosidade de todos.

Contudo, a festa não acabou bem. Edwin Arrieta, o cirurgião, foi dado como desaparecido por Daniel Sancho e, um dia depois, a polícia encontrou sacos pretos com partes do corpo de um homem, como as pernas e o intestino, avança o jornal “El País”.

O filho do ator espanhol negou qualquer envolvimento com o desaparecimento, mas, após ser detido, confessou o crime e explicou que aconteceu após o cirurgião lhe ter pedido para ter relações sexuais, o que Daniel recusou.

O espanhol contou ter tido um ataque de raiva e empurrou o amigo, que acabou por cair e bater com a cabeça na banheira, acabando por morrer. O filho do ator espanhol decidiu desfazer-se do corpo, desmembrando-o e deixando as partes espalhadas pela ilha.

“Sou culpado, mas fui feito refém do Edwin”, disse Daniel Sancho, citado pelo EFE. “Ele era obcecado por mim. Enganou-me. Fez-me acreditar que queria fazer negócios comigo, colocar dinheiro na empresa da qual sou sócio. Mas era tudo mentira. A única coisa que ele queria era que eu fosse namorado dele. Todas as vezes que eu tentava fugir dele, ele ameaçava-me”, acrescentou.

O jovem enfrenta agora acusações de homicídio premeditado, ocultação de cadáver e remoção de partes do corpo para encobrir a morte ou a causa da morte e arrisca enfrentar a pena de morte.

Segundo o “Dez Minutos”, Rodolfo Sancho viajou até à Tailândia para acompanhar o filho e a desenvoltura do caso de perto.