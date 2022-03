Filipa Areosa confessa a Daniel Oliveira que se sente responsável por fim da relação com Tiago Teotónio Pereira

Filipa Areosa falou pela primeira vez publicamente da separação do ator Tiago Teotónio Pereira. A atriz garantiu a Daniel Oliveira que teve grande parte da responsabilidade.

Dois dias antes da estreia da nova novela da SIC, “Por Ti”, que protagoniza ao lado de Lourenço Ortigão, Filipa Areosa esteve no “Alta Definição” e acabou por falar a Daniel Oliveira da relação terminada com o ator Tiago Teotónio Pereira, que durou cinco anos.

“Muitas vezes fazemos espelho e achamos que a responsabilidade é da outra pessoa e não é, é nossa. A forma como me sinto ao que quer que seja, a responsabilidade é única e exclusivamente minha”, começou por referir.

“Aprendi que muitas vezes achamos que a culpa é do outro – não. Não é culpa, é responsabilidade. A responsabilidade das coisas não terem corrido bem. Achamos que é do outro, mas não. São só problemas nossos e coisas com que nós não conseguimos lidar e fazemos o espelho no outro”, rematou Filipa Areosa.