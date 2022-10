Filipa Areosa revela momento em que descobriu a gravidez: “Estava a gravar em exteriores”

A intérprete, de 32 anos, contou os detalhes do momento em que estava a trabalhar e suspeitou que estava grávida. Filipa Areosa decidiu fazer o teste de gravidez, que acabou por dar positivo.

Com a data de parto prevista para fevereiro de 2023, Filipa Areosa recordou que estava em gravações para um projeto com os atores João Reis e Sandra Faleiro quando descobriu a boa-nova.

“Estava a gravar com o João Reis e a Sandra Faleiro em exteriores e foi um momento… ‘oh, meu Deus’”, começou por explicar, em conversa com os jornalistas nos Globos de Ouro, em Lisboa, referindo de seguida: “Não foi planeado, mas também não foi… não planeado”.

“Estava a trabalhar imenso e pensei assim: ‘Não vai acontecer. Estou tão ansiosa com o trabalho, estou cheia de trabalho e não estou para aí virada’. Mas aconteceu”, acrescentou a atriz, que se encontra a viver uma gestação de seis meses.

De seguida, a intérprete explicou que decidiu fazer o teste de gravidez porque se sentia “enjoada” e teve um “pressentimento”. “Estava enjoada e os meus colegas estavam a dizer que estava grávida, porque nunca me atraso e tinha um pressentimento”, recordou.

A artista adiantou que os familiares ficaram felizes com a novidade, apesar de ser o 17.º bebé da família. “Ficaram felizes, mas é assim na minha família este é o bebé n.º 17 portanto… já não tem grande novidade”, contou.

Sobre ter desvendado a gravidez ao surgir nos Globos de Ouro, no início de outubro, com a “barriguinha” de grávida visível, Filipa Areosa esclareceu que esteve a viajar fora de Portugal, adiantando ter sentido que este foi o momento oportuno para partilhar com o público a grande novidade.

“Não estive em Portugal, estive a viajar e porque foi agora o momento. As redes sociais são ótimas para isso, mas não tinha apontado fazer uma revelação. Para mim fez sentido vir aos Globos de Ouro porque queria ver e premiar os colegas. Por isso, porquê esconder agora com seis meses, não é?” acrescentou, afirmando que as pessoas à sua volta já sabiam. “Por acaso, ninguém disse nada, tive sorte, consegui disfarçar, foi ótimo”.

A atriz garantiu que o casal queria ter filhos, porém não se tratava de um “sonho”. “Não era bem um sonho. Nós gostávamos de ser pais, mas não estávamos à espera que fosse já. Aconteceu”, assumiu, em forma de conclusão.