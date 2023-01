Filipa Castro conta que foi agredida no estacionamento do hospital

A comentadora Filipa Castro recorreu às redes sociais para revelar que foi agredida num estacionamento de um hospital.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que a comunicadora fez, esta terça-feira, 17 de janeiro, a revelação mostrando imagens do sucedido aos seguidores.

“Acabei de ser agredida no parque de estacionamento do Hospital de Santa Maria. Esta é a viatura onde se encontra esta senhora mais um homem que foi o primeiro a agredir-me com um empurrão e de seguida sai outra mulher de dentro da viatura que também o fez”, começou por contar.

“Tive sorte que um senhor agarrou logo um deles e eu comecei a gritar, caso contrário levava ali um enxerto de porrada à séria. Liguei logo para a polícia mas disseram-me que tinha que me dirigir à polícia do hospital. A polícia do hospital neste momento diz que não tem ninguém ali para tratar do assunto. Mas não vou desistir”, afirmou.

Filipa Castro expôs o rosto de um dos responsáveis pelas agressões: “Vergonhoso! Um homem e duas mulheres tentarem bater assim em alguém e também tiraram fotos do meu carro e fugiram. Os seguranças não fizeram nada… A foto completa, pena não ter apanhado os outros dois”