Filipa Gomes já foi mãe pela terceira vez. Nasceu Simone

Após meses de espera, Filipa Gomes já recebeu a filha nos braços. Nasceu mais uma menina, Simone.

No passado mês de julho, Filipa Gomes anunciou que estava grávida novamente, pela terceira vez, junto do marido Jorge Trindade. “Bolinho número três no forno”, disse, na altura.

E o “bolinho número três” já ficou pronto. A “chef” já foi mãe e nasceu mais uma menina, como revelou nas redes sociais. Com o nome Simone, a bebé nasceu na passada quinta-feira, dia 18 de janeiro.

“Estou a aguentar-me para não encher este feed de Simone baby spam, mas está difícil. Que shot de oxitocina. Desculpem, vai ser muito desta tartezinha nos próximos tempos. Obrigada por tanto carinho que enviaram. Vocês tornam isto ainda mais bonito”, escreveu.

Desta forma, a bebé Simone vem juntar-se aos irmãos Julieta, de oito anos, e Viriato, de quatro.