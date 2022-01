Filipa Maló já foi mãe: “Nunca deixes de escutar o teu coração”

Filipa Maló já foi mãe do primeiro filho, Tomás. A ex-atriz fez questão de anunciar, esta segunda-feira, 12 de julho, a boa-nova nas redes sociais.

Desde que anunciou que estava grávida, Filipa Maló publicou diversos momentos desta sua primeira experiência na maternidade no perfil de Instagram. Desta vez, a psicóloga clínica revelou que o filho nasceu a 10 de julho.

“Um parto de um filho. De uma mãe. De um pai. De uma família. Um parto sentido de tantas formas distintas e com diversas emoções – todas elas. Marcado por um trabalho de equipa entre mãe e filho, que em sintonia comunicam mesmo sem saberem, ao longo de muitas horas, acontecimentos e num misto de tantas emoções e pensamentos, sob o olhar atento de quem esteve connosco e com o amor e força do pai, onde todos desejamos o mesmo naquela hora, naquele lugar. Um parto onde se dá à luz a vida”, escreveu.

De seguida, a também escritora agradeceu o trabalho dos profissionais de saúde. “Não posso deixar de mencionar o trabalho excelente do nosso obstetra Dr. Ricardo Sarmento, que nos respeitou acima de tudo durante toda a gravidez e agora neste momento tão especial, com uma sensibilidade extraordinária e onde o apoio se fez sentir, num tema que gera tanta dúvida, medo e ansiedade a par com tudo o que uma gravidez e parto tem de mágico. Obrigada por tudo”, prosseguiu.

“Obrigada também a toda a equipa do Centro Hospitalar Barreiro e Montijo, à Dra. Rosário Cercas, Dra. Paula Lopes, à equipa de enfermagem (em especial à minha sogra Lurdes) e auxiliares que foram incansáveis”, rematou.

O pequeno Tomás é fruto da relação amorosa entre Filipa Maló e Pedro Gameiro.