Filipa Nascimento: agressor da prima está em liberdade a aguardar julgamento

O caso de Joana, que foi vítima de violência doméstica, tem corrido as redes sociais. A jovem é prima de Filipa Nascimento, e a atriz mostra a sua revolta.

Joana, uma jovem de 26 anos que residia no Algarve, morreu este no passado domingo, 25 de junho, devido a uma infeção generalizada que contraiu após ter sido esfaqueada no pescoço pelo ex-namorado.

O caso da jovem tem corrido as redes sociais, para alertar do acontecimento e para consciencializar sobre casos semelhantes. A atriz Filipa Nascimento é prima da vítima e encontra-se de luto. Mas também com bastante revolta.

Na madrugada desta quarta-feira, 28 de junho, a atriz partilhou uma fotografia da prima, onde se lê “Somos todas Joanas”. De seguida, publicou um texto onde mostra a sua irritação com o estado do caso.

O agressor da prima foi colocado em liberdade a aguardar o julgamento, por decisão do juiz, após apresentar-se na polícia acompanhado de advogada. “O sofrimento aumenta à medida que os dias vão passando e aumenta à medida que vamos pensando na possibilidade horrorosa de não ser feita justiça, por muito que sinta que não há justiça possível que apazigue os nossos dias. As saudades aumentam, as memórias multiplicam-se e os pensamentos são infinitos”, começa por dizer.

“Faria de tudo para voltar atrás no tempo e mudar esta história, a nossa história. Farei de tudo para nunca seres esquecida e que o teu triste exemplo sirva para salvar todas as mulheres assombradas por cobardes e parasitas que pairam neste mundo! Se a minha prima ainda cá estivesse seria isto que gostava que fosse feito”, completa a mensagem.