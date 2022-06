Filipa Nascimento: “Sou uma grávida muito curtida”

A atriz está à espera do primeiro bebé, uma menina, fruto da relação com o ator Duarte Gomes. Filipa Nascimento acabou de se estrear em “Lua de Mel”.

Mal teve tempo para descansar. Mal acabou “Amor, Amor”, Filipa Nascimento entrou na nova novela da SIC que se estreou esta semana, “Lua de Mel”. A intérprete está grávida do ator Duarte Gomes e anda “nas nuvens” com a bebé que está à espera.

“Há coisas que já tenho preparadas para o parto e há outras que não. Estamos a ver no dia-a-dia, ao nosso tempo”, refere a intérprete, à margem da apresentação da novela na qual, mais uma vez, vai dar vida a “Mel”. “Posso dizer que sou uma grávida muito curtida, sem problema nenhum”.

A artista prefere não revelar de que forma a gravidez vai ser enquadrada na nova trama da estação de Paço de Arcos. “Não vai ser algo que vá influenciar a personagem. Neste caso esqueço-me de mim, Filipa, logo a minha gravidez não tem qualquer tipo de interferência”.

Por isso, nem nota dificuldades para fazer o papel em “estado de graça”. “Por estar grávida não tive qualquer dificuldade em desempenhar esta personagem. Tenho uma equipa incrível ao meu lado, que me ajuda sempre que preciso, tal como acontecia antigamente. A gravidez nem está a fazer grande diferença, é mesmo incrível”.

Curiosamente, no enredo, a sua “Mel” vai voltar a tentar engravidar. “Já na outra temporada teve uma gravidez que não correu bem, perdeu uma das trompas. Ela vai tentar engravidar e tem o Leandro que também vai ajudar, assim como a Nazaré. Vamos ver como ela vai resolver a questão da gravidez na novela… mas vai resolvê-lo seja lá como for”, adianta.

Filipa Nascimento acrescenta que não equacionou rejeitar o papel por estar grávida. “Gravidez não é doença e não cheguei a ponderar não aceitar este projeto. As mulheres podem sempre trabalhar grávidas, seja em que trabalho for. O cansaço já existia, não noto que haja grande diferença”.

A atriz assegura que não está cansada da sua “Mel”. “É possível ver a evolução da personagem a nível pessoal e profissional porque, normalmente, ela fica só num projeto e acabou, sigo para outra. Com a Mel eu própria fui evoluindo e é giro ver como ela se desenvencilha de alguns desafios e problemas que vão surgindo ao longo da novela. Ela resolve as coisas hoje de maneira diferente, portanto, para mim continua a ser um desafio, o que é bom”. E insiste: “Por um lado há pessoas que querem fazer coisas completamente diferentes, mas sinto que tenho de aproveitar ao máximo esta personagem, porque, provavelmente, nunca mais vou fazer outra cantora, alguém com este registo, portanto quero aproveitar ao máximo”.

Em casa, ao lado de Duarte Gomes, há ajuda mútua. “Já quando não estávamos no mesmo canal isso acontecia. Ajudamo-nos, é uma coisa muito genuína e natural. Fazemos críticas construtivas ao trabalho um do outro”.

Seguem-se férias, a não ser que volte a haver um projeto aliciante. “A seguir a cada projeto tiro sempre um mês de férias para assentar. Se surgir alguma coisa incrível… logo se vê. Se não aparecer nada, tiro duas ou três semanas para fazer o desmame da personagem”, remata Filipa Nascimento