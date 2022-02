Filipe Pinto é assaltado e fica sem o trabalho discográfico: “Vamos recomeçar a gravar”

Filipe Pinto, vencedor do programa “Ídolos”, da SIC, em 2009, foi assaltado. O cantor viu o seu carro ser vandalizado e o computador de trabalho levado pelos assaltantes.

Cansado. É assim que o intérprete se sente este ano. Além de a pandemia da Covid-19 ter afetado os seus concertos, o artista foi alvo de um ato de vandalismo que o fez ficar sem algumas músicas do novo álbum.

“A vida por vezes prega-nos rasteiras que nos deixam mais frágeis… além da situação estranha e difícil deste ano devido à Covid-19 com o cancelamento de concertos e perspetivas de trabalho adiadas”, começou por desabafar a antiga estrela do “talent show” “Ídolos”, da SIC.

“Não ajuda muito roubarem o teu computador do carro, que por sinal tem lá dentro parte das canções do teu disco de originais, investimento de tempo dos músicos e pessoas que me acompanham e que não merecem este episódio”, prosseguiu.

Agora, Filipe Pinto vai voltar ao estúdio para gravar de novo o que foi roubado. “Vamos recomeçar a gravar o que falta nos próximos dias, mas custa muito tudo isto. Aos que roubam ou têm atos de vandalismo que de alguma forma a vida os ensine e aprendam a não cometer este e qualquer outro crime”, concluiu.

O artista, que nasceu em São Mamede de Infesta, foi o vencedor da terceira edição do “Ídolos”. A gala final da edição de 2010 do concurso, transmitido pela SIC, colocou frente a frente Filipe Pinto, Diana Piedade e Carlos Costa.