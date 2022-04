Filme com Catarina Lima vence prémio internacional e segue para Cannes

Catarina Lima venceu este domingo o Prémio Melhor Atriz, no Festival Internacional de Cinema Filmapalooza, com o filme “À Vida”, que será exibido em Cannes.

Protagonizado por Catarina Lima, o filme “À Vida” foi o representante de Lisboa no Filmapalooza – “The Largest Film Competition in the World”, juntamente com 80 cidades de todo o mundo, que este ano aconteceu em Washington, nos EUA, versão online, no passado domingo, 21 março.

Além do prémio de Melhor Atriz para Catarina, “À Vida” arrecadou mais dois galardões: Melhor Uso de Frase e Melhor Filme, votação do público. Esta última distinção, leva Catarina Lima e a Moving Pictures a exibir o seu filme no Short Film Corner no Festival de Cinema de Cannes, no próximo mês de julho.

A atriz participou no Filmapalooza, juntamente com a sua produtora, a Moving Pictures, com o filme “À Vida”, porque foram vencedores de nove prémios, incluindo o Melhor Filme e Melhor Atriz, no “48 Hour Film Project” em Lisboa, em novembro passado. Só o filme vencedor de cada uma das 130 cidades participantes tem a oportunidade de participar no Filmapalooza.

“À Vida” é protagonizado por Catarina Lima e António Camelier, e conta ainda com a participação de Inês Sá Frias, Filipe Rico e Vitor Santos.

Catarina Lima é atriz, bailarina e coreógrafa. Participou na peça de teatro “Aladino e a Gruta Mágica” e em novelas como “Rosa Fogo”, “Doida Por Ti” e, mais recentemente, na novela “Terra Brava”, da SIC.