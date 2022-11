Filme “Curral de Moinas” chega às salas de cinema internacionais

O filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, protagonizado por João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, chegou a salas de cinemas na Bélgica, Luxemburgo e Suíça.

O filme está na terceira semana consecutiva de exibição no Luxemburgo, em duas salas do maior exibidor do país, o Kinepolis. A longa metragem chega agora à Bélgica e à Suíça, sendo que no último país irá estar em cinco cidades: Genebra, Friburgo, Lugano, Basileia e Zurique.

Em Portugal, esta comédia foi vista por mais de 310 mil pessoas e ainda se mantém em exibição, três meses depois da estreia, a 11 de agosto, sendo um recordista de bilheteiras. Já é o quarto filme português mais visto, desde que há registos oficiais.

“Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo” é a sequela do filme de 2013 – “Sete Pecados Rurais”, aquele que foi o último filme realizado por Nicolau Breyner e que levou cerca de 325 mil espectadores ao cinema, sendo o terceiro filme mais visto de sempre no nosso país, desde que há registos oficiais.

João Paulo Rodrigues e Pedro Alves voltam a dar vida às personagens “Quim” e “Zé” no filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, que é da autoria de Miguel Cadilhe, com argumento de Frederico Pombares e Henrique Dias.

Além dos dois protagonistas, o filme conta com no elenco com atores como Sofia Ribeiro, Rui Unas, Júlia Pinheiro, naquela que é a sua estreia no cinema, Diana Nicolau, Carla Andrino, Rui Mendes, entre outros.